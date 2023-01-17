Bakan Fatih Dönmez: İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. Dönmez, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı..." dedi ve görüntüleri paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter adresinden Karadeniz gazıyla ilgili kritik haberi duyurdu.
"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"
Bakan Dönmez paylaşımında, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı" cümlesine yer verdi.
KARADENİZ GAZI
Türkiye'nin 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle birlikte, doğal gaz ithalatı da yüzde 30 oranında düşecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları, hem denizde hem de karada büyük bir fedakarlık ile devam ediyor.
10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor.
"36 KİLOMETRELİK BORU HATTI TAMAMLANDI"
Bu kapsamda Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı BOTAŞ tarafından zamanında tamamlandı.
KARADENİZ GAZININ YOLCULUĞU
Yerli gaz denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak.
Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a iletilecek.
BOTAŞ'ta test edilecek gaz sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek.
DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR
Karadeniz'in coğrafi yapısından kaynaklı olarak dereler ve dağlar boru hattı seriminde zorluk olarak göze çarpsa da bu alanda yeterince tecrübe ve birikime sahip BOTAŞ, projeyi sorunsuz olarak bitirdi.
Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı.
Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı.
Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi "sıfır hata" için bu projede yer aldı.
Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10'unu oluşturdu.
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