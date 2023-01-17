Bakan Fatih Dönmez: İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı!

DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR

Karadeniz'in coğrafi yapısından kaynaklı olarak dereler ve dağlar boru hattı seriminde zorluk olarak göze çarpsa da bu alanda yeterince tecrübe ve birikime sahip BOTAŞ, projeyi sorunsuz olarak bitirdi.

Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı.

Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı.

Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi "sıfır hata" için bu projede yer aldı.

Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10'unu oluşturdu.