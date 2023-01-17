17 Ocak 2023, Salı
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Bakan Fatih Dönmez: İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. Dönmez, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı..." dedi ve görüntüleri paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter adresinden Karadeniz gazıyla ilgili kritik haberi duyurdu.
"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"
Bakan Dönmez paylaşımında, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı" cümlesine yer verdi.