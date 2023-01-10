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Memur, emekli ve asgari ücretliye 300 milyarlık destek! Milyonları ilgilendiriyor

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Memur, emekli ve asgari ücretliye 300 milyarlık destek! Milyonları ilgilendiriyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, memur, emekli ve asgari ücretlinin merakla beklediği maaş artışlarını içeren yasa teklifini ele aldı. Devletin bu kesimlere 300 milyar liralık kaynak aktarmasını sağlayacak düzenlemenin bu hafta Meclis'ten çıkartılması hedefleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, memur ve emekli maaş artışlarındaki yüzde 5'lik ek artışı istişarelerde bulunarak yaptığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hem yürütmenin başı hem de AK Parti Genel Başkanı. Bir siyasi parti genel başkanının bu şekilde bir şey söylemesini, 'abes' diye ifade etmek söz konusu değildir" dedi.

SÖZLEŞMELİ DE GELECEK
Elitaş, sözleşmelilere kadro verilmesine yönelik düzenlemenin de bu pakette yer almasını istediklerini, ancak bazı konular netleşmediği için alamadıklarını belirtti.

300 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Elitaş, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'nin zenginliğinin, çalışanlar başta olmak üzere ülkenin her kesimine yansıtılacağı" yönündeki açıklaması bağlamında hazırladıkları kanun teklifiyle, kamu görevlisi ve emekli maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltildiğini hatırlattı. Elitaş, teklifin etki analizini de paylaşıp şu bilgileri verdi:



2,7 MİLYON EMEKLİ
Düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilecek. Bundan 2 milyon 721 bin emekli yararlanacak.

7,5 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ
Asgari ücret işveren desteği tutarını aylık 100 liradan 400 liraya çıkarıyoruz. Bu destekten 1,7 milyon iş yeri ve yaklaşık 7,5 milyon sigortalının faydalanacağını öngörüyoruz.

374,3 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLİYOR
Asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeyle birlikte devlet 2023'de 374,3 milyar lira vergiden vazgeçmiş olacak.

300 MİLYAR LİRALIK ETKİSİ VAR
En düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2023 yılı için maliyeti 21,9 milyar lira, emekli aylıklarında yüzde 30'luk artış 131,5 milyar lira, asgari ücret desteğinin ocak-haziran döneminde 400 lira uygulanmasının maliyeti 17,1 milyar lira, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi müsabakaları için getirilmiş kurumlar vergisi istisnasının maliyeti yaklaşık 120 milyon lira, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 30 artış 128,4 milyar lira. Teklifin toplam 300 milyar liralık etkisi var.

Tüm maaş hesapları değişti TÜM MAAŞ HESAPLARI DEĞİŞTİ

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