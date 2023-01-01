Asgari ücret zammı… EYT düzenlemesi… Başkan Erdoğan’dan peş peşe müjdeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da pek çok dev projeyi hayata geçirdi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT, sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge gibi sorunları bir bir çözdü. Muhalefet ise yıl boyunca aday tartışmalarının gölgesinde suni gündemler oluşturdu. İşte muhalefetin gündemi ile Başkan Erdoğan'ın gündemi...

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