Türkiye'nin geleceği Karadeniz'de! Doğal gaz çalışmalarında son adımlar
Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkaracak olan haznelerden ikincisi de denize indirildi. Denizin altında tam bir enerji üssü inşa edilirken daha önce deniz tabanına indirilen Peçenek adlı haznenin ardından kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak ikinci dev dağıtım haznesi Çepni de deniz tabanına indirildi.
Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni" de 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanına yaklaşık 1 gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi.
ENERJİ ÜSSÜ HIZLA YÜKSELİYOR
Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yaklaşık yüzde 30 oranında düşürecek 710 milyar metreküplük keşifte gazı karaya çıkarmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada büyük bir fedakarlık ile devam ediyor.
10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor. Gazın ulusal sisteme bağlanacağı mart ayına sayılı günler kala hem karada hem de denizde yapılan çalışmalarla enerji üssü büyük bir hızla yükseliyor.
PEÇENEK'İN KARDEŞİ ÇEPNİ DE DENİZDE
Kasım ayının sonunda deniz altındaki en büyük ekipman olan ve TPAO tarafından Peçenek ismi verilen gaz toplama ve dağıtım haznesi denize indirilmişti.
Yaklaşık 2 ay sonra ise Çepni ismi verilen aynı büyüklükteki ikinci gaz toplama ve dağıtım haznesi de deniz tabanına başarıyla yerleştirildi.
Büyük uğraşlar sonucu özel bir gemiyle limana getirilen Çepni, karadaki hazırlıklarının ardından tekrar gemiyle 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na götürüldü.
270 ton ağırlığında olan ve yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde, 8,5 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yoğun bir çalışmayla yaklaşık 23 saat içinde deniz tabanına yerleştirildi.
Ekipmanı deniz tabanına yerleştirirken su altı robotlar kullanıldı.
KARADA ÖLÇÜM İSTASYONU VE BORU HATTI TAMAM
Öte yandan denizdeki çalışmaların yanında karada da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmaların yüzde 85'i tamamlanırken BOTAŞ da yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için çalışmalarını tamamladı.
Yerli gazın ölçümünü yapacak istasyon gaz alımına hazır hale getirildi.
Proje kapsamında birinci fazda üretilecek 10 milyon metreküplük gazı ulusal sisteme bağlayacak 36 kilometrelik boru serimi de yine BOTAŞ ekipleri tarafından bitirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...
- Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...
- 12 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı hangi dizi/program birinci oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Ömer...
- ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 MSÜ başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
- CUMA HUTBESİ 12 OCAK PDF | Cuma Hutbesinin konusu ne? "En Güzel İsimler Allah'a Aittir" TAM METİN | İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakitleri....
- SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?
- Yarın okul var mı, yok mu? Antalya'da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Cuma hangi illerde okullar tatil edildi? TATİL OLAN İLLER
- ALDATMAK ATV İZLE | Aldatmak 16. bölüm FULL HD izle! Yeni bölümde neler olacak? 12 Ocak ATV canlı yayın
- Gram altın 1500 TL KİLİDİ AÇILDI! Doların DAĞILMASI an meselesi! Güvenli Liman ALTINDA son durum ne? İşte 12 Ocak çeyrek, yarım FİYATLARI
- Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? SON DURUM NE? 13 Ocak Cuma 639. bölüm yayınlanacak mı? Arka Sokaklara neden ara verildi? Kanal D Yayın Akışı
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlıyor? 25. bölümde neler olacak? Konusu ne? Oyuncuları kim?
- ABD ENFLASYON VERİSİ 2023: Yüzde kaç oldu? ABD enflasyon beklentisi neydi? 12 Ocak Perşembe ABD enflasyon rakamları