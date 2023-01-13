0,69 konut kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı? 0,69 konut kredisi hangi bankalardan verilecek?
"0,69 konut kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenler 0,69 faiz imkanıyla konut kredisini kaçırmak istemiyor. Kredi şartlarını ve kredi başvurularının yapılacağı tarihi merak ediliyor. Peki, 0,69 konut kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı? 0,69 konut kredisi hangi bankalardan verilecek?
"0,69 konut kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı? 0,69 konut kredisi hangi bankalardan verilecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni Evim Kampanyası kapsamında 0.69'luk oranla düşük faizli kredi fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kredi şartlarını ve kredi başvurularının yapılacağı tarihini merak ediyor. Peki, 0,69 konut kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı? 0,69 konut kredisi hangi bankalardan verilecek?
0.69 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
0,69 konut kredisinde temel şartlar şu şekilde olacak;
Üzerinde hiç ev bulunmaması,
Son 1 yıl içerisinde ev alınacak olan ilede ikamet ediliyor olması (3.bölge hariç),
5 yıl boyunca satışın olmaması,
Son 1 yıl içerisinde konut alınan ilde ev alım satımı yapılmaması.
İŞTE MERAK EDİLEN 15 SORUNUN YANITI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,sosyal medya hesabından orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.
Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
Peşinat ödenecek mi?
Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.
Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?
Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.
Ödeme planı nasıl olacak?
0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.
2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.
Projede yaş sınırı olacak mı?
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
İstanbul'da oturan Ankara'dan ev alabilecek mi?
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.
Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?
Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.
Evler satılabilecek mi?
Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.
Daha önce evalıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?
Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.
Proje ne zaman başlayacak?
16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.
Başvurular nasıl olacak?
Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
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