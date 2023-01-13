Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?

Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. EYT düzenlemesiyle 5000 prim günüyle, kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresiyle emekliliğe hak kazanacak. Emeklilik için hiçbir şekilde yaş sınırı söz konusu olmayacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olan çalışanlar, bu eksikliklerini tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurabilecek. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.