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185 milyon liralık tarımsal destek ödemesi! Bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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185 milyon liralık tarımsal destek ödemesi! Bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

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