2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

2023 Kıdem tazminatı ne kadar oldu? sorusu son dakika haberinin ardından cevap buldu. Emekliye ayrılan ve işten çıkarılan kişilere işverenler tarafından verilen kıdem tazminatı ücretleri, sıklıkla gündeme geliyordu. Kıdem tazminatı tavanı, yüzde 30 oranındaki memur ve emekli zammı sonrasında artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre kıdem tazminatında yeni tavan tutarı resmi olarak belli oldu. İşte, Kıdem tazminatı hesaplamaları hakkında merak edilenler...

Memur maaş zammının yüzde 30'a çıkartılmasına ilişkin kanunun bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakanlıkça yeni memur maaş katsayısı "0,433684" olarak belirlendi. Yeni memur maaş katsayısına bağlı olarak mali ve sosyal haklar da yeniden hesaplandı.