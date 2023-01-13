2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu. Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali ve sosyal haklara ilişkin genelgesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlandı. "2023 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?", "Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?" İşte, ayrıntılar...
2023 Kıdem tazminatı ne kadar oldu? sorusu son dakika haberinin ardından cevap buldu. Emekliye ayrılan ve işten çıkarılan kişilere işverenler tarafından verilen kıdem tazminatı ücretleri, sıklıkla gündeme geliyordu. Kıdem tazminatı tavanı, yüzde 30 oranındaki memur ve emekli zammı sonrasında artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre kıdem tazminatında yeni tavan tutarı resmi olarak belli oldu. İşte, Kıdem tazminatı hesaplamaları hakkında merak edilenler...
Memur maaş zammının yüzde 30'a çıkartılmasına ilişkin kanunun bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakanlıkça yeni memur maaş katsayısı "0,433684" olarak belirlendi. Yeni memur maaş katsayısına bağlı olarak mali ve sosyal haklar da yeniden hesaplandı.
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı.
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre kıdem tazminatında yeni tavan tutarı resmi olarak belli oldu.
Buna göre; Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.
İşte mesleklere göre yeni maaşlar:
Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70
Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 9.707,00
Yüzde 30 zamlı: 12.619,10
Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 27.574,00
Yüzde 30 zamlı: 35.846,20
Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810,00
Yüzde 30 zamlı: 20.553,00
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