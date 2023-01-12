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Arabuluculuğa yeni düzenleme! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iş dünyasına çağrı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Arabuluculuğa yeni düzenleme! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan iş dünyasına çağrı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuk sistemindeki aksaklıkları gidermek için düzenleme yapacaklarını açıkladı. Bozdağ, iş dünyasına da bir çağrı yaptı.

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