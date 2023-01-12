Anpa Gross pahalı diye atıştırmalık devinin ürünlerini raflardan kaldırıldı!

SEFERBERLİĞİN FARKLI SEKTÖRLERE YAYILMASI BEKLENİYOR

Zincir marketlerde başlayan 'fiyat sabitleme' diğer önemli kalemlerde de yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor.

Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.

Önemli toplantının ardından yaşanan gelişmelere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı eklenmişti. Çağrının ardından harekete geçen Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center ve A101 indirim ve fiyat sabitleme kararı aldı. Son olarak bu firmalara BİM de katıldı.

İLK ADIM ŞOK MARKETLER'DEN GELDİ

Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.