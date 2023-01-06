Zincir marketlerden indirim kampanyasına büyük katılım! A101 de dahil oldu! 2023 ürününde fiyatlarını sabitledi

Bakan Nebati, daha önce gündeme getirdiği iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısını MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yineledi. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri tebrik eden Nebati, tüm işletmelere benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulundu.

Bu kapsamda 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışana istihdam sağlayan şirketleri temsil eden ve perakendecilerin çatı örgütü konumunda bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu da gıdada, dayanıklı tüketim grubunda, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını açıkladı.