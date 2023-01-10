İşsizlik verilerinde dikkat çeken değişim! 17 ayın dibinde

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli yeni ekonomi modeli ile, 2022'in ilk 9 ayında, küresel resesyon endişelerine rağmen, yüzde 6.2 büyüyen Türkiye, istihdamı zirveye taşırken, işsizliği de düşürmeye devam ediyor. İŞKUR tarafından dün açıklanan verilere göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, yüzde 163.6 artarak 231 bin 132 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı.