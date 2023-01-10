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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron ve belediye işçilerine kadro düzenlemesi merak ediliyor. Açıklanan düzenleme ile 500 bin sözleşmeliye kadro sahibi oldu. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ilk günlerinde belediye şirket işçilerinin kadro geleceği merak ediliyor. Düzenleme hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?

3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK

Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.

SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

MEMUR-SEN: SEVİNCİ PAYLAŞACAĞIZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle kadrolu, süreli-süresiz sözleşmeli, özel izne tabi şeklinde görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi. Yalçın, sözleşmelilere yönelik yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumunun da ortadan kalkacağını vurguladı.

KADEME, TAYİN, İZİN HAKKI OLACAK

Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek.

Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak.

Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak.

Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

Doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu son bulacak. İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu sonlanacak.

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