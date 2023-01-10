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Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar Resmi Gazete’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

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