Türk Hava Yolları Sharm El Şeyh’te 10 yılı geride bıraktı

"ASKERİ BÖLGEYMİŞ MISIR ' IN EN ÖNEMLİ TURZM MERKEZİ OLMUŞ"

Mısır'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Sharm, 1967'deki Mısır-İsrail savaşı sırasında İsrailliler tarafından askeri amaçlarla kurulmuş. Yapılan antlaşmalarla daha sonra Mısır'a verilmiş. 1980 yılından itibaren bölgede yürütülen turizm faaliyetiyle ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiş. Şarm el Şeyh, Kızıldeniz'e uzanan Sina Yarımadası'nın tam güney ucunda yer alıyor. Altın renkli kumlu plajları, kristal berraklığındaki denizi, zengin sualtı yaşamı ve mercan resifleriyle doğanın cömertçe göz önüne serildiği çarpıcı bir coğrafyaya sahip.

RAS MUHAMMED DOĞAL MİLLİ PARKI DALIŞ TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Kızıldeniz, dalış için dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak görülüyor. Doğal mercan resiflerine ve tropikal balık türlerine ev sahipliği yapan Kızıldeniz'deki Ras Muhammed Doğal Milli parkı turizm beldesinin en popüler rotalarından biri. Ras Muhammed, sualtı zenginliğini keşfetmek için bölgeyi tercih edenlerin uğrak noktası olmuş. Sualtı, şnorkelle veya tüplü dalış yapabilecek turlar dışında yüzeyi cam olan teknelerle de izlenebiliyor, 200 civarında mercan türü, binin üzerinde balık çeşidi parkı cazip hale getiriyor.



Kızıldeniz'de tüplü dalış gerçekleştiren dalış tutkunu Gökhan Karakaş, bölgenin bir açık hava laboratuvarı olduğunu belirterek, Hint Okyanusu'nun sıcak, besin değeri yüksek suyunun akıntılarla gelerek bu bölgede canlı çeşitliliğini arttırdığını, buradaki doğanın insanlığa miras olduğunu söyledi.