Trakya’dan Avrupa’ya rekor ihracat

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATTA ÖN PLANA ÇIKTI

Tekirdağ'dan yapılan ihracatta 281 milyon 381 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri başta gelirken, 263 milyon 261 bin dolarla elektrik ve elektronik ürünleri, 218 milyon 119 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ön plana çıktı.

Kırklareli'nde de 74 milyon 257 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu 34 milyon 277 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 15 milyon 586 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.

Edirne'den yapılan ihracatta da 21 milyon 139 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri başı çekti. İhracatta ikinci sırada 13 milyon 848 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, üçüncü sırada da 4 milyon 496 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü yer aldı.