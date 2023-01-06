Son dakika: Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK’dan taksit düzenlemesi: Vade sınırı 12 ay oldu

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.



