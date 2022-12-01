Cep telefonu kullanıcıları dikkat: 1 yıl sinyal almazsa bloke edilecek! Peki sonra ne olacak?

"7 YIL SAKLAMAK..."

"7 yıl sinyal alma süresi bu kayıt dışılığın alan bulduğu yer oldu. Ortalama 12 milyon cihaz satılan bir ülkede bu işi yasa dışı yollarla yapan kişiler tarafından kopyalanacak çok ciddi bir dataya ulaşılıyordu. Haliyle bunu 1 yıla indirerek bu işi suistimal edenlerin önüne geçebilmek arzulanıyor. Millet olarak fatura saklama gibi alışkanlıklarımız yok. 7 yıl saklamak da haliyle güç oluyordu. Ama bu süre 1 seneye inince gerekli evrakın tedarikinin de daha hızlı olacağını düşündüğümüzden düzenlemeyi avantaj olarak görüyoruz."

Peki sizin yedekte tuttuğunuz o cep telefonu nasıl klonlanıyor? Turnacı şöyle konuştu: