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Cep telefonlarında taksit ve kredi düzenlemesi! 12 bin TL ve altı için taksit 12 ay oldu

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 11:29
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi yaptı. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde limit artırıldı. Vade sayısı ise telefonun fiyatına göre belirlendi.
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Cep telefonlarında taksit ve kredi düzenlemesi!
Cep telefonlarında taksit ve kredi düzenlemesi!
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