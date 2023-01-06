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Fındık fiyatları 2023: Yükseliş sürecek mi? Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Fındık fiyatları 2023: Yükseliş sürecek mi? Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Serbest piyasada fındık fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 2023 yılında da yükseliş yaşayan fındık fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu sezon hasat zamanında 42 liradan satılmaya başlanan fındık, sezonun bitmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Peki, Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 fındık fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte son gelişmeler...

Fındık fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Hasat zamanı 42 liradan satılmaya başlanan fındığın kilo fiyatı serbest piyasada hareketlilik yaşıyor. Giresun'da kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den satılmaya başladı. Sezon yoğunluğu geride kalsa da güncel fındık fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 fındık fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte haberin detayları...

FINDIK FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Giresun'un tarihi Fındık Pazarı'nın esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, "Şuanda Giresun kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den alıcı buluyor. Hatta randımanına göre biraz üzerinde de işlem görüyor.

Dolayısıyla yeni yılda da fındık fiyatının yükselişinin sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Artık sezonun yoğunluğu geride kaldı bundan sonraki fındık fiyatını belirleyecek olan TMO'nun uygulayacağı politikadır. Şöyle ki, TMO sezon başında levant kalite 52, Giresun kalite 53 TL'den fındık aldı. Randıman farkıyla bu fiyat 55 ila 58 TL arasında oluştu. Bunu bir ticaret olarak değerlendirecek olursak TMO'ya maliyeti 60 TL'nin üzerindedir. Bu hesabı göz önünde bulundurarak TMO'nun elindeki fındığı satması gereken fiyatta 60 TL'nin üzerinde olmalıdır.

Dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatı buna göre şekillenecektir ve 60 TL'nin altına düşmemesi gerekir diye düşünüyorum. Şunun da ifade etmek gerekir ki TMO birkaç sezondur müdahale alımlarını başarılı bir şekilde sürdürmüş hem üretici, hem piyasa da arz talep dengesini çok iyi korumuştur. Şuanda elinde bulunan fındığı da yine üretici ve serbest piyasa dengesini koruyarak bir satış politikası oluşturacağından şüphemiz yoktur" dedi.

2023 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

İşte 2023 Ocak ayı il il fındık fiyatları:

TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

DÜZCE
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 56,00 TL

FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 50,00 TL

GİRESUN
En Düşük: 45,15 TL
En Yüksek: 60,15 TL

KOCAELİ
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 47,00 TL

ORDU
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

SAKARYA
En Düşük: 43,50 TL
En Yüksek: 45,00 TL

SAMSUN
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 60,00 TL

TRABZON
En Düşük: 42,50 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 47,00 TL

TERME
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 50,00 TL

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