Fındık fiyatları 2023: Yükseliş sürecek mi? Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Fındık fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Hasat zamanı 42 liradan satılmaya başlanan fındığın kilo fiyatı serbest piyasada hareketlilik yaşıyor. Giresun'da kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den satılmaya başladı. Sezon yoğunluğu geride kalsa da güncel fındık fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Giresun, Ordu, Trabzon serbest piyasada fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 fındık fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte haberin detayları...

FINDIK FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Giresun'un tarihi Fındık Pazarı'nın esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, "Şuanda Giresun kalite fındık serbest piyasada 60 TL'den alıcı buluyor. Hatta randımanına göre biraz üzerinde de işlem görüyor.