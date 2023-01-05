Gözler Meclis’te! EYT’de yasal düzenleme TBMM’ye gelecek

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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