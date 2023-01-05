Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacağı müjdesini verdi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre...