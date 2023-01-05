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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı için emekli ve memur için geçerli olacak zam oranını Başkan Erdoğan açıkladı. Yüzde 30 olarak uygulanacak zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacağı müjdesini verdi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK-Bağkur yeni emekli maaşları ödeme tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre...

DÜZENLEME MECLİS'TE

Refah payı ve taban aylık artışı yasal düzenleme ile yapılacak. Başkan Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasının artından düzenleme jet hızıyla Meclis'e sevk edildi. Düzenleme hızla yasalaştırılarak bu ayki maaş ödemelerine yetiştirilecek.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek.

Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor.

Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

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