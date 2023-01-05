Emekliye intibak zammı son dakika! SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi?

Emekliye intibak zammı gelecek mi? Memur ve emeklilere maaş artışı yüzde 30 oranında uygulanacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam sonrası gözler intibak düzenlemesine çevrildi. 2000 sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte haberin detayları...

TÜED'DEN İNTİBAK TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, " EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.