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Emekliye intibak zammı son dakika! SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Emekliye intibak zammı son dakika! SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi?

İntibak zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin 3 Ocak zammının belli olmasının ardından gözler intibak düzenlemesine çevrildi. Başkan Erdoğan, memur ve emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 30 olarak uygulandığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından 2000 sonrası emekliler için intibak düzenlemesi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler...

Emekliye intibak zammı gelecek mi? Memur ve emeklilere maaş artışı yüzde 30 oranında uygulanacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 30 zam sonrası gözler intibak düzenlemesine çevrildi. 2000 sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte haberin detayları...

TÜED'DEN İNTİBAK TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, " EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI VAR MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

1.300 LİRA ARTIŞ OLACAK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ NEDİR?

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

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