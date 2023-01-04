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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaş zammının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak maaşlarda yüzde 30 artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyesine artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. TÜED'den bayram ikramiyesi hakkında açıklama geldi. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:41
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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5.500 liraya çıkartıldığını duyurdu. Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının 5.500 lira olmasını sevinçle karşılarken, bir yandan da bayram ikramiyesi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM SONRASI BİR MÜJDE DAHA

Emekliler ile ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.

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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Halen bin 100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirerek, "EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı." ifadelerini kullandı.

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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bayram ikramiyesinden; SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor.