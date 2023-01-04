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Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaş zammının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak maaşlarda yüzde 30 artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyesine artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. TÜED'den bayram ikramiyesi hakkında açıklama geldi. Peki, bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte cevaplar...