%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

Yüzde 30 zam sonrası emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği yüzde 30'luk zam oranı sonrası milyonların maaşında artış yaşandı. Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...