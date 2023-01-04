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Haberler Galeri %30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

Yüzde 30 zam sonrası emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği yüzde 30'luk zam oranı sonrası milyonların maaşında artış yaşandı. Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:34
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%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam uygulanacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Mesleklere göre tek tek hesaplanan yeni maaşlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den 5.500 TL'ye çıkarıldı.

SSK (2000 öncesi): 5.859 TL
SSK (2000 sonrası): 5.500 TL
Bağ-Kur (Esnaf): 5.500 TL
Bağ-Kur (Tarım): 5.500 TL

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%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

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%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

KİM NE KADAR ALACAK?

İşte mesleklere göre 2023 yeni memur maaşları:

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%30 zam hesaplama: Kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı!

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.724