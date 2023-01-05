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2022 istatistikleri açıklandı! Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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2022 istatistikleri açıklandı! Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştı

2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolcu sayısının 22 katına çıkarak 1 milyonu aştığını duyurdu.

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