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Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile üniversite mezunu hemşire 5/1 maaşı ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile üniversite mezunu hemşire 5/1 maaşı ne kadar?

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammının belli olmasının ardından gözler hemşire maaşlarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere yapılacak zam oranın yüzde 30 olarak duyurmasının ardından maaşlar tek tek hesaplandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de hemşire maaşları oldu. Peki, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile üniversite mezunu hemşire 5/1 maaşı ne kadar? İşte cevaplar...

Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2023 Ocak zammı netlik kazandı. Aralık enflasyonu sonrası çıkan rakama ek artış yapıldı ve 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu gelişmelerle gözler hemşire maaşlarına çevrildi. Peki, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile üniversite mezunu hemşire 5/1 maaşı ne kadar? İşte merak edilenler...

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 11.828,00
Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut: 7.265,86
Yüzde 30 zamlı: 9.445,62

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.

İşte mesleklere göre yeni maaşlar:

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 9.707,00
Yüzde 30 zamlı: 12.619,10

Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 27.574,00
Yüzde 30 zamlı: 35.846,20

Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810,00
Yüzde 30 zamlı: 20.553,00

Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 18.853,00
Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 11.828,00
Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Mühendis 1/4
Mevcut: 16.205,00
Yüzde 30 zamlı: 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 10.100,00
Yüzde 30 zamlı: 13.130,00

Profesör 1/4
Mevcut: 25.984,00
Yüzde 30 zamlı: 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 15.311,00
Yüzde 30 zamlı: 19.904,30

Vaiz 1/4
Mevcut: 12.752,00
Yüzde 30 zamlı: 16.577,60

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