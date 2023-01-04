Hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 2023 Ocak zammı netlik kazandı. Aralık enflasyonu sonrası çıkan rakama ek artış yapıldı ve 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu gelişmelerle gözler hemşire maaşlarına çevrildi. Peki, hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile üniversite mezunu hemşire 5/1 maaşı ne kadar? İşte merak edilenler...

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 11.828,00

Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut: 7.265,86

Yüzde 30 zamlı: 9.445,62