%30 zamlı maaş hesaplandı! 2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL?

2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında maaş zammı %30'a çıktı. Açıklama sonrasında maaş zammı hesaplamaları hız kazandı. Peki, 2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL?