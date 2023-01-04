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%30 zamlı maaş hesaplandı! 2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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%30 zamlı maaş hesaplandı! 2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL?

2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Öğretmen maaşları hesaplamaları hız kazandı. Peki, 2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL?

2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında maaş zammı %30'a çıktı. Açıklama sonrasında maaş zammı hesaplamaları hız kazandı. Peki, 2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen yeni maaşı ne kadar kaç TL?

Genel müdür 1/4

Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 9.707,00
Yüzde 30 zamlı: 12.619,10

Öğretmen 1/4

Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut: 27.574,00
Yüzde 30 zamlı: 35.846,20

Başkomiser 3/1

Mevcut: 15.810,00
Yüzde 30 zamlı: 20.553,00

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Uzman doktor 1/4

Mevcut: 18.853,00
Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 11.828,00
Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Mühendis 1/4

Mevcut: 16.205,00
Yüzde 30 zamlı: 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut: 10.100,00
Yüzde 30 zamlı: 13.130,00

Profesör 1/4

Mevcut: 25.984,00
Yüzde 30 zamlı: 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 15.311,00
Yüzde 30 zamlı: 19.904,30

Vaiz 1/4

Mevcut: 12.752,00
Yüzde 30 zamlı: 16.577,60

MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT (TL) % 30 ZAMLI (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)

Mevcut: 21.905,20
Yüzde 30 zamlı: 28.476,76

Emekli Genel müdür (1/1)

Mevcut: 19.361,41
Yüzde 30 zamlı: 25.169,83

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.429,13
Yüzde 30 zamlı: 9.657,87

Emekli Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.269,57
Yüzde 30 zamlı: 9.450,44

Emekli Öğretmen (1/4)

Mevcut: 7.475,52
Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut: 12.691,14
Yüzde 30 zamlı: 16.498,48

Emekli Polis memuru (8/1)

Mevcut: 7.731,57 1
Yüzde 30 zamlı: 0.051,04

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut: 7.265,86
Yüzde 30 zamlı: 9.445,62

Emekli Mühendis (1/4)

Mevcut: 9.115,72
Yüzde 30 zamlı: 11.850,44

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut: 6.343,71
Yüzde 30 zamlı: 8.246,82

Emekli Profesör (1/4)

Mevcut: 17.340,84
Yüzde 30 zamlı: 22.543,09

Emekli İmam-hatip

Mevcut: 7.475,52
Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

Emekli Avukat (1/4)

Mevcut: 7.475,52
Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

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