Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da dün düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını duyurmuştu. Yeni açıklama ile maaşlar yeniden güncellendi. Peki, Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? İşte yeni maaşlar...