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Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? İşte yeni maaşlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? İşte yeni maaşlar...

Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Peki, Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? İşte yeni maaşlar...

Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da dün düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını duyurmuştu. Yeni açıklama ile maaşlar yeniden güncellendi. Peki, Uzman doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni uzman doktor maaşları ne kadar zamlandı? İşte yeni maaşlar...

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023?

Uzman doktor 1/4

Mevcut: 18.853,00

Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da dün düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını duyurmuştu.

Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA

Bugün rup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık.

Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

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