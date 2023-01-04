Polis maaşı ne kadar oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı! 2023 Ocak zammı polis memuru 8/1 maaşı kaç TL?

Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını müjdeledi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de polis maaşları oldu. Polis memuru ve emekli polis maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı polis memuru 8/1 maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747,00

Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Emekli Polis memuru (8/1)

Mevcut: 7.731,57 1

Yüzde 30 zamlı: 0.051,04