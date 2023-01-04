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Polis maaşı ne kadar oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı! 2023 Ocak zammı polis memuru 8/1 maaşı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Polis maaşı ne kadar oldu? %30 zam ile yeniden hesaplandı! 2023 Ocak zammı polis memuru 8/1 maaşı kaç TL?

Polis maaşı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 Ocak zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın memur ve emeklilere yüzde 30 zam müjdesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de polis maaşı oldu. 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak yeni polis maaşı belli oldu. Peki, polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı polis memuru 8/1 maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını müjdeledi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de polis maaşları oldu. Polis memuru ve emekli polis maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı polis memuru 8/1 maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut: 7.731,57 1
Yüzde 30 zamlı: 0.051,04

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.

İşte mesleklere göre yeni maaşlar:

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 9.707,00
Yüzde 30 zamlı: 12.619,10

Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 27.574,00
Yüzde 30 zamlı: 35.846,20

Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810,00
Yüzde 30 zamlı: 20.553,00

Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 18.853,00
Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 11.828,00
Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Mühendis 1/4
Mevcut: 16.205,00
Yüzde 30 zamlı: 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 10.100,00
Yüzde 30 zamlı: 13.130,00

Profesör 1/4
Mevcut: 25.984,00
Yüzde 30 zamlı: 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 15.311,00
Yüzde 30 zamlı: 19.904,30

Vaiz 1/4
Mevcut: 12.752,00
Yüzde 30 zamlı: 16.577,60

En düşük memur maaşı ne kadar oldu EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU

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