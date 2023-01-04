%30 zam! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammının yüzde 30 uygulanacağını müjdeledi. 2023 Ocak zammının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından en düşük memur maaşı ve mesleklere göre kimin ne kadar alacağı araştırılmaya başlandı. Güncel memur maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yüzde 30 zam ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL? İşte cevaplar...
En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranının açıklanması ile memur ve memur emeklileri yüzde 8'lik toplu sözleşme ve enflasyon farklı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etmişti. Başkan Erdoğan ise memur ve emeklilere bu zammın yüzde 30 olarak uygulanacağını duyurdu. Peki, yüzde 30 zam ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.
İşte mesleklere göre yeni maaşlar:
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- %30 zam! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL?
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