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%30 zam! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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%30 zam! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammının yüzde 30 uygulanacağını müjdeledi. 2023 Ocak zammının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından en düşük memur maaşı ve mesleklere göre kimin ne kadar alacağı araştırılmaya başlandı. Güncel memur maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yüzde 30 zam ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranının açıklanması ile memur ve memur emeklileri yüzde 8'lik toplu sözleşme ve enflasyon farklı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etmişti. Başkan Erdoğan ise memur ve emeklilere bu zammın yüzde 30 olarak uygulanacağını duyurdu. Peki, yüzde 30 zam ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.

İşte mesleklere göre yeni maaşlar:

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 9.707,00
Yüzde 30 zamlı: 12.619,10

Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 27.574,00
Yüzde 30 zamlı: 35.846,20

Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810,00
Yüzde 30 zamlı: 20.553,00

Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 18.853,00
Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 11.828,00
Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Mühendis 1/4
Mevcut: 16.205,00
Yüzde 30 zamlı: 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 10.100,00
Yüzde 30 zamlı: 13.130,00

Profesör 1/4
Mevcut: 25.984,00
Yüzde 30 zamlı: 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 15.311,00
Yüzde 30 zamlı: 19.904,30

Vaiz 1/4
Mevcut: 12.752,00
Yüzde 30 zamlı: 16.577,60

MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT (TL) % 30 ZAMLI (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)
Mevcut: 21.905,20
Yüzde 30 zamlı: 28.476,76

Emekli Genel müdür (1/1)
Mevcut: 19.361,41
Yüzde 30 zamlı: 25.169,83

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut: 7.429,13
Yüzde 30 zamlı: 9.657,87

Emekli Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut: 7.269,57
Yüzde 30 zamlı: 9.450,44

Emekli Öğretmen (1/4)
Mevcut: 7.475,52
Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 12.691,14
Yüzde 30 zamlı: 16.498,48

Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut: 7.731,57 1
Yüzde 30 zamlı: 0.051,04

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut: 7.265,86
Yüzde 30 zamlı: 9.445,62

Emekli Mühendis (1/4)
Mevcut: 9.115,72
Yüzde 30 zamlı: 11.850,44

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut: 6.343,71
Yüzde 30 zamlı: 8.246,82

Emekli Profesör (1/4)
Mevcut: 17.340,84
Yüzde 30 zamlı: 22.543,09

Emekli İmam-hatip
Mevcut: 7.475,52
Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

Emekli Avukat (1/4)
Mevcut: 7.475,52
Yüzde 30 zamlı: 9.718,18

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