Memur ve emeklinin gözü enflasyonda! Zam oranı bugün netleşiyor | En düşük maaş ne kadar olacak?
Milyonlar gözünü bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 54 zammın ardından memur, emekli ve sözleşmeliler yeni maaşı merakla bekliyor. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Vatandaşların merak ettiği en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi aylığı kaç para olacak? soruları da yanıt bulmuş olacak.
Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacak olan kamu çalışanları, TÜFE maaş zammını geçmesi durumunda enflasyon farkını almaya hak kazanacak.
Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 çıkması durumunda kamu çalışanları yüzde 18.6, SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 17.5, yüzde 4 çıkarsa memur yüzde 19.7, emekliler yüzde 18.6 zam alacak. Toplu sözleşme artışına 10 puan refah payı eklenirse enflasyon farkı dâhil zam oranı yüzde 29.7'ye çıkacak. Zam oranı, refah payı 15 puan olursa yüzde 34.53'e çıkacak.
ZAMLI MAAŞLAR VE ENFLASYON NE ZAMAN YATACAK?
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 2.88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14.05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşıldı.
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6.18'den fazla olmaması durumunda enflasyon farkı alacak. Bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
REFAH PAYI DA VERİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söylemişti.
Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.
MEMUR-SEN EK ZAM TALEP ETTİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, refah payını da içeren ciddi bir ek zam beklediklerini ifade ederek, "Mevcut enflasyonun üzerine refah payı alınacak. Asgari ücreti artıran nedenler memur için de geçerli. Toplu sözleşme ile artırdığımızda asgari ücretle aradaki farkı korumuştuk. Kiralar çok arttı, çalışanlar özellikle büyükşehirlerde çok zorlanıyor. En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması gerekiyor" dedi.
ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Memur maşlarına baz teşkil eden TÜFE Kasım'da aylık yüzde 2.88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62.35, yıllık yüzde 84.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti.
Hesaplamalara göre, aralık ayında enflasyon yüzde 3 çıkarsa SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.5, memurlarda yüzde 18.6, enflasyon yüzde 4 çıkarsa emekliler yüzde 18.6, memurlar yüzde 19.7, enflasyon yüzde 5 olursa emekliler yüzde 19.8, memur ve Emekli Sandığı'ndan emeklilere yüzde 21 maaş zammı alacak. Refah ile birlikte memur ve emekli aylıklarında en az yüzde 30 bir artış bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Emekli aylıklarına en son 2011 yılında enflasyonun üzerinde refah zammı geldi. En düşük emekli aylığına seyyanen zam yapıldı. Önce 1000 liraya, ardından 1500, 2500 ve son olarak 3500 liraya çıkartıldı. En düşük emekli aylığının 5 bin liraya çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin de artırılması bekleniyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 66.59 OLURSA
Anadolu Ajansı Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66.59 olarak açıklandı. Beklenti anketinin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemi için yüzde 17.02'lik enflasyon artışına istinaden, maaşlara yüzde 10.11'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereğince yüzde 8'lik zam ile yüzde 18.11'lik zam yapılması gerekiyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL
Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL
Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
Şu anki maaş 3 bin 500 TL
Yüzde 20 zam:4200
Yüzde 30 zam:4550
Yüzde 40 zam 4900
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?
- 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...
- Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
- Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?
- 2023 başkomiser maaşları 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
- 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...
- 3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?
- 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?
- 2023 OCAK ZAMMI | Doktor maaşları ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor maaşları kaç TL oldu? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...
- 2023 Mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı kaç TL? Kadrolu, yeni atanan mühendis maaşı...
- Zamlı maaş hesaplandı! Yeni öğretmen maaşı ne kadar kaç TL? 2023 ÖĞRETMEN MAAŞI ne kadar oldu?