Memur ve emeklinin gözü enflasyonda! Zam oranı bugün netleşiyor | En düşük maaş ne kadar olacak?





MEMUR-SEN EK ZAM TALEP ETTİ



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, refah payını da içeren ciddi bir ek zam beklediklerini ifade ederek, "Mevcut enflasyonun üzerine refah payı alınacak. Asgari ücreti artıran nedenler memur için de geçerli. Toplu sözleşme ile artırdığımızda asgari ücretle aradaki farkı korumuştuk. Kiralar çok arttı, çalışanlar özellikle büyükşehirlerde çok zorlanıyor. En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması gerekiyor" dedi.