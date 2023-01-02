2023 Mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı kaç TL? Kadrolu, yeni atanan mühendis maaşı...

2023 Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranı büyük bir heyecanla beklenirken, maaş hesaplamaları da yapılmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. Peki, 2023 Mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı kaç TL? İşte, ayrıntılar...

2023 ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?

Asgari ücrete 2023'te yapılan zammın ardından mühendislerin yeni yılda alacağı zam oranı merak ediliyor. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor.