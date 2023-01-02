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2023 Mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı kaç TL? Kadrolu, yeni atanan mühendis maaşı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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2023 Mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı kaç TL? Kadrolu, yeni atanan mühendis maaşı...

2023 Ocak memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte açıklanacak. Milyonlarca memur ve emekli 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon oranı sonrası yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Devlet kurumlarında çalışan mühendislerin maaşı Temmuz ayında memurlara yapılan yüzde 41,69 zam ile en düşük 13 bin 905 TL’ye çıktı. Peki, 2023 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranı büyük bir heyecanla beklenirken, maaş hesaplamaları da yapılmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. Peki, 2023 Mühendis maaşı ne kadar oldu? En düşük mühendis maaşı kaç TL? İşte, ayrıntılar...

2023 ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?

Asgari ücrete 2023'te yapılan zammın ardından mühendislerin yeni yılda alacağı zam oranı merak ediliyor. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor.

Mühendislerin şu anki maaşları 16 bin 205 TL'dir (Derece 1/4). Mühendis maaşları 2023'te yüzde 20 zam gelirse 19 bin 446 TL, yüzde 30 zam gelirse 21 bin 66 TL, yüzde 40 zam gelirse 22 bin 687 TL olacak

ZAMLI MÜHENDİS MAAŞI TAHMİNLERİ

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ!

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı.

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