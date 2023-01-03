2023 başkomiser maaşları 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?

2023 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur zammının belli olmasının ardından, başkomiserlik maaşlarına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış olacak. Peki, 2023 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?