2023 başkomiser maaşları 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
2023 başkomiser maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı için 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları bekleniyor. Başkomiserlik mesleğini icra edenler maaş zam oranını merak ediyor. Peki, 2023 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
2023 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur zammının belli olmasının ardından, başkomiserlik maaşlarına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış olacak. Peki, 2023 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15.11 oranında olması 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 15 bin 829 TL'ye çıkacağını gösteriyor.
Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.
ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Polis Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Fiziksel Sınav
Türk vatandaşı olmak,
Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak,
Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak,
KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak,
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek,
Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması,
Ceza almamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
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- 2023 başkomiser maaşları 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
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