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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den memur ve emekli zammıyla ilgili açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den memur ve emekli zammıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin kesinleşen zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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