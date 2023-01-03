2023 asgari ücretin açıklanmasının ardından ikinci zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında milyonları ilgilendiren memurlara ve emeklilere yapılan zam ile asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte, merak edilenler....

Bakan Nebati asgari ücretle ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

"Asgari ücrette yılda bir kere zam yapılıyor biliyorsunuz. Geçen yıl enflasyondan korumak için ara zam yapıldı. Yüzde 95'lik bir artış, enflasyonun 30 puan üzerinde. Şu anda asgari ücretliye yine bir zam yapıldı. Önümüzdeki yıl için geçinmesi için bir artış yapıldı.

Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah."