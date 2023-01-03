2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında memur ve emekli zamlarından asgari ücrete kadar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, son zamanlarda merak konusu olan,asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? sorusuna yanıt verdi. Peki, 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
2023 asgari ücretin açıklanmasının ardından ikinci zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında milyonları ilgilendiren memurlara ve emeklilere yapılan zam ile asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte, merak edilenler....
Bakan Nebati asgari ücretle ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
"Asgari ücrette yılda bir kere zam yapılıyor biliyorsunuz. Geçen yıl enflasyondan korumak için ara zam yapıldı. Yüzde 95'lik bir artış, enflasyonun 30 puan üzerinde. Şu anda asgari ücretliye yine bir zam yapıldı. Önümüzdeki yıl için geçinmesi için bir artış yapıldı.
Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah."
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti geçtiğmiz günler açıkladı. 2023 asgari ücret 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.
"ARA DÜZENLEME YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıklamasının ardından şunları söylemişti;
"Asgari ücreti belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak, bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Net asgari ücret için 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Ocak ayına göre yüzde 94, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak."
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR OLDU?
2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Böylelikle, asgaari ücrete %54,66 zam yapılmış oldu. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net 8.506 lira asgari ücrette işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı 326 liradır.
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- 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
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