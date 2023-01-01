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'Yılbaşı zammı' uyarısından sonra ilk hamle ŞOK Marketler'den geldi! 1000 üründe fiyatlar sabitlendi

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 12:16
Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen 4 ulusal zincir marketin geneler müdürlerine yılbaşı zammı uyarısında bulunulmuştu. İlk hamle ŞOK Marketler'den geldi. ŞOK Marketler, u ndan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlenecek.
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1000 üründe fiyatlar sabitlendi
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