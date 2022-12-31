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Borsa İstanbul 2022'nin yıldızı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Borsa İstanbul 2022’nin yıldızı oldu

Ulaştırma ve banka hisseleri öncülüğünde bu yıl yüzde 200'e yaklaşan getiriyle BIST 100 endeksi tarihi bir seneyi geride bıraktı. BIST 100 endeksi 2022'de yüzde 196,57 getiriyle 5.509,16 puana yükselerek, dünya genelinde önemli pay piyasaları arasında açık ara en iyi performansı sergiledi. Dolar bazında yatırımcısına yüzde 112,4 kazandıran BIST 100 endeksi, yılı 294,4 sent seviyesinden tamamlasa da 510 sent seviyesinde bulunan zirvesinden hala uzak olması dikkati çekiyor.

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