Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son tarihi duyurdu

DEVLETTEN ÇİFTÇİYE KOLAYLIK

Yapılan değişiklik ile bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amaçlanmış olup bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlanmış ve bu durum çiftçiler için çok büyük kolaylık sağlamıştır. Dijitalleşme ile çiftçilerimizin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS kayıt yenileme başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma gelmiştir.