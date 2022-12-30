Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödemeler, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşecek. Uzunca bir süredir Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları son dönemde gündemdeki yerini alırken beklenen açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol sonucunda maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin TL'lik ödeme yapılacağı bildirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Sağlık Bakanlığı 29 bin promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BANKA PROMOSYONU ÖDEME TUTARI BELLİ OLDU!
Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.
Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.
Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK
Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?
Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı.
Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.
Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, kanser tarama hizmetleri, bulaşıcı hastalık sürveyansı, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi;
112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak.
Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
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