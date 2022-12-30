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Videolar Ekonomi Videoları e-Devlet üzerinden yapılacak | Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son tarihi duyurdu

e-Devlet üzerinden yapılacak | Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son tarihi duyurdu

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Giriş: 30.12.2022 00:56
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ile uğraşan milyonlarca vatandaş için önemli bir duyuruda bulundu. Bakanlık, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için başvuruların son bulacağı tarihi açıkladı. Bilgilendirme metninde detaylara yer verilirken video üzerinde izlenilmesi gereken yöntem açıkça anlatıldı. Peki, ÇKS nedir? Sistem nasıl işliyor? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ÇKS NEDİR?

"Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2001 yılında Bakanlığımızca devreye alınan, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileri ile bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemidir. ÇKS iş ve işlemleri 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği' hükümlerine göre yürütülmekte olup Yönetmelikte 23 Eylül 2022 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

DEVLETTEN ÇİFTÇİYE KOLAYLIK

Yapılan değişiklik ile bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amaçlanmış olup bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlanmış ve bu durum çiftçiler için çok büyük kolaylık sağlamıştır. Dijitalleşme ile çiftçilerimizin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS kayıt yenileme başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma gelmiştir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bilindiği üzere 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başlamış olup 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır. İlk defa kayıt yaptıracak olan çiftçilerimiz 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize giderek yapabilmektedirler. ÇKS kayıt yenileme başvuruları ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir"

Açıklamanın devamında, "ÇKS başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacağından çiftçilerimizin tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar başvuruları gerekmektedir. Ayrıca 31 Aralık 2022 tarihine kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçilerimiz başvurularındaki ürün beyanlarında değişiklik yapmak istediklerinde 2023 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize giderek yapabileceklerdir" denildi.

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