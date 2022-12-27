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Çiftçi kayıt sistemine başvuru nasıl yapılır? Son gün 31 Aralık

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 09:53
2 milyondan fazla çiftçinin yer aldığı çiftçi kayıt sistemine başvuru için son gün 31 Aralık. Peki başvuru nasıl yapılıyor? Çiftçi kayıt sisteminin avantajları neler? A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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