Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan plastik poşet açıklaması! Plastik poşet ne kadar olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak." denildi.