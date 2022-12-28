Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan plastik poşet açıklaması! Plastik poşet ne kadar olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın plastik poşet açıklamasında marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak." denildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak.
VATANDAŞLAR YİNE 25 KURUŞ ÖDEYECEK
Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak. Poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi.
Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi.
Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.
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