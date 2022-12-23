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Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul'a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul’a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?

İstanbul'a özel konut kampanyası yolda. Müjdesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verdiği yeni konut projesi detayları merak ediliyor. Memur ve kamu çalışanlarına özel kontenjanın ayrılacağı projede konutlar yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alana yapılacak. Peki başvurular ne zaman? Kimler başvuruda bulunabilir?

Orta gelir grubuna yönelik İstanbul'da yeni bir konut projesinin duyurusu Bakan Kurum'dan geldi. Arnavutköy'de büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Kurum konuya ilişkin detayları açıkladı. Müjdeyi duyan vatandaşlar projenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki başvurular ne zaman? Kimler başvuruda bulunabilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A ÖZEL KONUT PROJESİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konuta en çok başvurunun geldiği İstanbul iline özel büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı. Bakan Kurum, "Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak." dedi.

KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

Bakan Kurum projeyle ilgili detayları şu şekilde aktardı:

"Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek.

ORTA GELİR GRUBUNA HİTAP EDECEK

Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak."

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Henüz detaylarının tam olarak netleşmediği proje ile ilgili orta gelir grubuna hitap edileceği, memurlar ve kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacağı biliniyor.

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