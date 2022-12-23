Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul’a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?

KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

Bakan Kurum projeyle ilgili detayları şu şekilde aktardı:

"Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek.