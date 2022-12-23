Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul'a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?
İstanbul'a özel konut kampanyası yolda. Müjdesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verdiği yeni konut projesi detayları merak ediliyor. Memur ve kamu çalışanlarına özel kontenjanın ayrılacağı projede konutlar yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alana yapılacak. Peki başvurular ne zaman? Kimler başvuruda bulunabilir?
Orta gelir grubuna yönelik İstanbul'da yeni bir konut projesinin duyurusu Bakan Kurum'dan geldi. Arnavutköy'de büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Kurum konuya ilişkin detayları açıkladı. Müjdeyi duyan vatandaşlar projenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki başvurular ne zaman? Kimler başvuruda bulunabilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
İSTANBUL'A ÖZEL KONUT PROJESİ
Hürriyet'te yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konuta en çok başvurunun geldiği İstanbul iline özel büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı. Bakan Kurum, "Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak." dedi.
KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?
Bakan Kurum projeyle ilgili detayları şu şekilde aktardı:
"Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek.
ORTA GELİR GRUBUNA HİTAP EDECEK
Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak."
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
Henüz detaylarının tam olarak netleşmediği proje ile ilgili orta gelir grubuna hitap edileceği, memurlar ve kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacağı biliniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Kurum MÜJDEYİ VERDİ: İstanbul'a özel KONUT PROJESİ! Memur ve Kamu çalışanı detayı! Başvurular ne zaman, kimleri kapsıyor?
- Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?
- Yalı Çapkını 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Fragmanda neden yoktu?
- Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı oyuncuları: TRT 1'in yeni tarih dizisi Barbaros Hayreddin'in konusu nedir?
- Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? 2022 Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak?
- Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro
- DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman'ın ahlakı nasıl olmalı?
- TOKİ Kırşehir 1.139 konut KURA ÇEKİMİ CANLI İzle || Kırşehir TOKİ Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ İSİM LİSTESİ
- Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...
- TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!
- Hakimlik-Savcılık sınav sonuç tarihi! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU!
- Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak?