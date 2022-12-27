THY Shangay seferlerine yeniden başlıyor! Çin’den koronavirüs karantinası hakkında flaş karar

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak 2023'ten itibaren Covid-19'un hastalık sınıflandırmasının Kategori A'dan daha az katı olan Kategori B'ye düşürüleceği aktarıldı. Söz konusu tarih itibariyle yurt dışından gelen yolculara uygulanan karantina zorunluluğu da kaldırılacak. Karantina kaldırılsa da yolculardan kalkıştan 48 saat önce istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu devam edecek.