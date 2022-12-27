THY Shangay seferlerine yeniden başlıyor! Çin'den koronavirüs karantinası hakkında flaş karar
Çin sıfır covid politikasının ardından yeni kararlar almaya başladı. Çin, 8 Ocak'tan itibaren ülkeye gelen yolcuların karantina zorunluluğunun kaldıracağını açıkladı. Türk Hava Yolları da Çin'in hamlesiyle birlikte, 13 Ocak tarihi itibarıyla Shangay seferlerine başlamayı planlıyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak 2023'ten itibaren Covid-19'un hastalık sınıflandırmasının Kategori A'dan daha az katı olan Kategori B'ye düşürüleceği aktarıldı. Söz konusu tarih itibariyle yurt dışından gelen yolculara uygulanan karantina zorunluluğu da kaldırılacak. Karantina kaldırılsa da yolculardan kalkıştan 48 saat önce istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu devam edecek.
THY BİLET SATIŞLARINA BAŞLADI
9 Aralık tarihi itibarıyla Çin'in Guangzhou şehrine yaptığı uçuşlarda frekans artışına giden THY, Shangay seferlerine başlamaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını sonrası askıya alınan Shangay seferlerinin 13 Ocak 2023 tarihinde yapılması planlanırken, bilet satışlarının devam ettiği vurgulandı.
Shangay seferi ile THY bu ülkede haftada 3 sefer düzenleyeceği belirtildi. Ülkeye yapılan diğer seferlerin de ocak ayından itibaren yeniden başlayacağı öğrenildi.
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