THY’den önemli duyuru! Terminal Girişim Hızlandırma programına başvurular başladı

THY, programın daha verimli gerçekleşebilmesi ve işbirliği fırsatlarının ortaya çıkabilmesi için şirketin ilgi duyduğu bazı odak alanlarını belirledi.

Programa başvuracak girişimlerin, havacılık çözümleri, seyahat ve havacılıkta müşteri deneyimi, sosyal girişimler ve sürdürülebilirlik, kurumsal süreçler ve ilgili teknolojiler, pazarlama ve satış kanallarında dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler hakkında çözüm üreten firmalar olması bekleniyor.