Gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Gübre ve yem fiyatlarına İNDİRİM geldi mi, yüzde kaç?
Gübre ve karma yem fiyatlarına ilişkin gelişmeler çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılının son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çifçilere yönelik bir müjdeyi açıkladı. Peki, "Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, merak edilenler...
Gübre ve karma yem fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplatısı'nın ardından yapıtığı açıklamalar sonra gündem oldu. Çiftçi ve tüketicilere yönelik müjdeleri açıklayan Erdoğan kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 13'e varan indirim uygulanacağını belirtti. Duyurulan mijde sonrası fiyatların ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, "Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, ayrıntılar...
Başkan Erdoğan, yılın son kabine toplantısı sonrası çiftçi ve tüketicilere yönelik müjdeleri de açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz."
"FİYATLARI SABİTLİYORUZ"
Kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 13'e varan indirim uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz."
Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır." dedi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Karar kapsamında bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilecek destek miktarları da belirlendi. Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen oranlarda, iyi tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda yapılacak.
Bu yıl dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 170 TL, katı organik- argomineral gübre desteği 20 TL, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 TL olarak uygulanacak.
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- Gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Gübre ve yem fiyatlarına İNDİRİM geldi mi, yüzde kaç?
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