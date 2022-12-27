Gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Gübre ve yem fiyatlarına İNDİRİM geldi mi, yüzde kaç?

Gübre ve karma yem fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplatısı'nın ardından yapıtığı açıklamalar sonra gündem oldu. Çiftçi ve tüketicilere yönelik müjdeleri açıklayan Erdoğan kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 13'e varan indirim uygulanacağını belirtti. Duyurulan mijde sonrası fiyatların ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, "Gübre ve karma yem fiyatlarına indirim mi yapıldı, gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, ayrıntılar...

Başkan Erdoğan, yılın son kabine toplantısı sonrası çiftçi ve tüketicilere yönelik müjdeleri de açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz."