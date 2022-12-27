BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti, asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. 2023'in ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin kaç lira olacağını merak eden vatandaşlar, MSB ASAL tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 AÇIKLANDI MI?

Yeni bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenirken, yasa gereği ücret 6 asteğmen maaşına endeksli. Ocak'ta memurlara yapılacak zamma göre bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak. Asgari ücret artışına göre hesaplama yaptığımızda bedelli askerlik ücretinin 150 bin liraya çıkacağı görülüyor. Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak.