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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023'te bedelli askerlik için başvuru yapacak olan vatandaşlar, bedelli ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir artış gören bedelli askerlik ücretinde 2023 Ocak-Temmuz tarifesi araştırılmaya başlandı. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti, asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. 2023'in ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin kaç lira olacağını merak eden vatandaşlar, MSB ASAL tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 AÇIKLANDI MI?

Yeni bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenirken, yasa gereği ücret 6 asteğmen maaşına endeksli. Ocak'ta memurlara yapılacak zamma göre bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak. Asgari ücret artışına göre hesaplama yaptığımızda bedelli askerlik ücretinin 150 bin liraya çıkacağı görülüyor. Kesin rakam 3 Ocak'ta belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

* Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

* Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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