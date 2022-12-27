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İstanbul zamlı ulaşım ücretleri: Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni tarife...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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İstanbul zamlı ulaşım ücretleri: Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni tarife...

İstanbul'da ulaşım ücretlerinde artış yapıldı. 2023'te geçerli olacak elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüslere yüzde 19.95 zam geldi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da ulaşım ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Zam sonrası yeni akbil ücretleri güncellendi. Peki, Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak? İşte son gelişmeler...

İstanbul zamlı ulaşım ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine zam kararı alınmasının ardından, güncel akbil fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da yüzde 29,10'luk zamdan sonra yeni ulaşım ücretleri şu şekilde oldu:

Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, ilk aktarma 5,48'den 7,10 liraya yükseldi.

METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 5,49'dan 7,08'e, 2 durak 6,57'dan 8,48'e, 3 durak 7,67'den 9,90'a, 4-9 durak 8,76'dan 11,30'a, 10-15 durak 9,63'den 12,43'e, 16-21 durak 10,07'den 13'e, 22-27 durak 10,40'tan 13,42'ye, 28-33 durak 10,63'ten 13,72'ye, 34-43 durak 11,38'den 14,69'a yükseldi.

MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ KAÇ TL?

Marmaray'da tam parkur ücreti 16,97'den 21,90 liraya, en az taşıma ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 7,67'den 9,90'a, 8-14 istasyon 9,86'dan 12,72'ye, 15-21 istasyon 11,38'den 14,69'a, 22-28 istasyon 13,13'den 16,95'e, 29-35 istasyon 15,33'ten 19,79'a, 36-43 istasyon 16,97'den 21,90'a yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 32 liradan 41 liraya, 2 geç bilet 49 liradan 63 liraya, 3 geç bileti de 94 liradan 121 liraya çıktı.

ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 7,99'dan 10,31'e, Ortaköy-Üsküdar 7,67'den 9,90'a, Ortaköy-Kadıköy 8,76'dan 11,30'a, Üsküdar-Kadıköy 7,67'den 9,90'a, Kadıköy-Eminönü 8,76'dan 11,30'a, Kadıköy-Karaköy 8,76'dan 11,30'a, Beşiktaş-Üsküdar 7,67'den 9,90'a, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 7,67'den 9,90'a, Kadıköy-Beşiktaş 8,76'dan 11,30'a, Kadıköy-Kabataş 8,76'dan 11,30'a, Beykoz-Yeniköy 7,67'den 9,90'a, Karaköy-Bostancı 12,05'ten 15,55'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 7,67'den 9,90'a, Beykoz-Sarıyer 7,99'dan 10,31 liraya çıktı.

Adalar tarife ücreti ise 21,90'dan 28,27 liraya yükseldi.

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