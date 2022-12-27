İstanbul zamlı ulaşım ücretleri: Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni tarife...

İstanbul zamlı ulaşım ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine zam kararı alınmasının ardından, güncel akbil fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da yüzde 29,10'luk zamdan sonra yeni ulaşım ücretleri şu şekilde oldu: